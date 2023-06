Maltempo: Musumeci, governo non bancomat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione del tavolo permanente per la gestione dell'emergenza sulla alluvione in Emilia-Romagna, ieri a palazzo Chigi, "ho detto che il governo non è un bancomat. Questa frase l'avrebbe dovuta dire anche qualcuno 10 anni fa se volevamo evitare la condizione in cui ci troviamo in Italia in tema di sicurezza del territorio". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in collegamento con RaiNews24. (Rin)