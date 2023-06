Berlusconi: Ronzulli (FI), Conte assente per ricatto suo elettorato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Non sono dispiaciuta per l'assenza di Conte ai funerali del presidente Berlusconi, piuttosto dovrebbe essere lui a dispiacersi. Un leader non può farsi ricattare dal proprio elettorato. Scegliere di non partecipare a una funzione religiosa per la paura di essere criticato significa non distinguere il doveroso rispetto per la morte dalla dialettica politica, che può essere anche aspra. Questa non è leadership". Lo ha detto, ad "Agorà", su Rai3, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. (Rin)