Migranti: Frontex, record arrivi irregolari nel Mediterraneo centrale nei primi mesi dell'anno

- Nei primi cinque mesi dell'anno, gli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Ue sono stati 102 mila, il 12 per cento in più rispetto al 2022. E' quanto emerge dai calcoli preliminari di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Secondo i dati, il Mediterraneo centrale rimane la principale rotta migratoria di ingresso in Europa. Nei primi cinque mesi dell'anno, infatti, il numero di rilevamenti è più che raddoppiato (160 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2022, il numero più alto registrato dal 2017. Con oltre 50.300 rilevamenti nel periodo gennaio-maggio segnalati dalle autorità nazionali, la rotta mediterranea rappresenta quasi la metà degli ingressi irregolari nell'Ue nel 2023. Come precisa Frontex in una nota, gli arrivi nel Mediterraneo centrale hanno determinato un aumento del 12 per cento di tutti gli ingressi nell'Ue, mentre gli arrivi su tutte le altre rotte migratorie hanno fatto registrare un calo che va dal 6 per cento del Mediterraneo occidentale al 47 per cento della rotta dell'Africa occidentale. Il calo è stato principalmente legato a lunghi periodi di condizioni meteorologiche avverse, che hanno reso ancora più rischiosi i già pericolosi viaggi a bordo di imbarcazioni non idonee, si legge nella nota. Tuttavia, la pressione migratoria nella regione rimane alta, il che lascia presupporre la possibilità di un aumento dell'attività dei contrabbandieri nella regione nei prossimi mesi. Anche la rotta dei Balcani occidentali, la seconda più attiva con oltre 30.700 rilevamenti, ha registrato un calo del 25 per cento nel periodo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo Frontex, il calo di questa rotta migratoria è un effetto tangibile dell'allineamento delle politiche di visto dei Paesi della regione alle normative europee. Nel mese di maggio, conclude la nota di Frontex, sono stati rilevati 19.800 attraversamenti irregolari delle frontiere europee, con un calo del 31 per cento rispetto all'anno precedente. (Beb)