Imprese: Unicredit e Sace supportano Energia corrente con finanziamento da sei milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia Corrente S.r.l., nata nel 2007 dalla controllante Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A., fornitrice di elettricità, gas, soluzioni green e servizi di mobilità elettrica per imprese e famiglie, ha beneficiato di un finanziamento di sei milioni di euro concesso da UniCredit. L’operazione - si legge in una nota - ha una durata di sei anni, è assistita da Garanzia supportItalia di Sace e finalizzata a supportare e dare continuità agli investimenti a sostegno dell’attività svolta dall’azienda con sede a Cesena che si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità. Si tratta, nel dettaglio, di un finanziamento futuro sostenibile, soluzione studiata dalla banca per sostenere le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. Unicredit, infatti, al momento dell'erogazione, riconosce all’azienda una riduzione del tasso di interesse, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito Esg, prefissati alla stipula del finanziamento. Nello specifico Energia corrente s.r.l. punta al risparmio di emissioni dirette/indirette di CO2/gas serra e alla formazione del personale su temi Esg. La banca si impegna inoltre a monitorare l'andamento dei risultati ottenuti dall'azienda. Garanzia supportItalia è lo strumento straordinario del Gruppo Sace previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino, in particolar modo in relazione all’aumento dei costi produttivi ed energetici. (segue) (Com)