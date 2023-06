Imprese: Unicredit e Sace supportano Energia corrente con finanziamento da sei milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi riteniamo che la sostenibilità debba essere parte integrante dei valori e della strategia di ogni azienda ed apprendiamo con grande favore che le normative Esg, alle quali il nostro Gruppo è particolarmente attento e sensibile da tempo, si stiano diffondendo a livello globale" ha commentato Luca Bellocchi, direttore amministrazione e finanza di Energia corrente. "Ai nostri clienti proponiamo energia verde proveniente da fonti rinnovabili e soluzioni di efficienza energetica. Abbiamo una flotta auto ibrida o elettrica. Sono scelte semplici, per un impegno concreto nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni”, ha aggiunto. "Il nostro Gruppo - ha spiegato Andrea Burchi, manager regionale per il Centro Nord Unicredit - è impegnato a promuovere e sostenere una forte accelerazione delle strategie ESG da parte delle Pmi italiane. L’operazione appena conclusa con Energia Corrente Srl ne è un esempio concreto. Grazie a soluzioni mirate riusciamo infatti a erogare credito agevolato alle aziende del territorio, accompagnandole in un percorso volto a migliorare la sostenibilità del proprio business, offrendo loro le leve per cogliere nuove opportunità di crescita”. “Per noi di Sace affiancare le imprese che investono in sostenibilità e sui criteri Esg è un obiettivo al cuore della nostra missione, per questo siamo orgogliosi di sostenere Energia Corrente nel suo processo di transizione verde e digitale - ha concluso Marco Mercurio, direttore regionale business network di Sace -. Come Sace confermiamo il nostro impegno, in linea con il piano industriale INSIEME 2025, a supportare le imprese verso nuove opportunità di business, promuovendo e accelerando i processi di crescita sostenibile in Italia e nel mondo”. (Com)