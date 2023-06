Berlusconi: Ronzulli (FI), abbiamo dovere morale di andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "è Silvio Berlusconi. Ora abbiamo di fronte una sfida difficile, quella di andare avanti senza di lui. Ma abbiamo il dovere morale di farlo". Lo ha affermato, ad "Agorà", su Rai3, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Berlusconi è stato un Maradona in tutti i campi, perché proprio come Maradona nel calcio, Berlusconi ha saputo innovare in tutti i campi in cui si è cimentato: dall'edilizia allo spettacolo, dalla televisione allo sport, fino alla politica degli ultimi trent'anni. E gli italiani lo hanno capito - ha aggiunto la parlamentare -. Lo dimostra il grande tributo che hanno voluto dargli ai funerali, con il grandissimo affetto e la grandissima partecipazione di piazza". (Rin)