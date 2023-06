Milano: al via la progettazione di tre interventi di depavimentazione per circa 6mila metri quadri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Convertire aree grigie impermeabili in ambiti drenanti e verdi – spiega l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi – è uno degli obiettivi del Piano Aria e Clima del Comune di Milano e si raggiunge attraverso interventi, anche piccoli, di depavimentazione nei contesti urbanizzati. Lo faremo in queste tre zone che abbiamo selezionato dopo averne analizzato il tipo di fruizione sociale e il contesto circostante. Sono infatti porzioni di territorio già connotate da un forte uso pedonale e che ben si prestano al collegamento con itinerari verdi già presenti; per questo interverremo ampliando gli spazi destinati ai cittadini e alle cittadine, inserendo nuovo verde ed eliminando la sosta impropria delle auto". Il 20 aprile scorso in via Pacini (tra via Teodosio e via Capranica), l'assessora Grandi ha inaugurato un importante intervento di riqualificazione ambientale che, dopo 8 mesi di lavori da parte di MM Spa, ha restituito al quartiere un parterre di 200 metri lineari completamente sistemato, con l'inserimento di un percorso pedonale, elementi di arredo (25 panchine, 4 rastrelliere per biciclette da 5 posti e 1 tavolo con panche), siepi e il primo sistema di drenaggio sostenibile (Sustainable urban drainage systems - SUDS) mai realizzato a Milano su strada pubblica. L'intervento ha permesso di liberare l'area dalla sosta abusiva delle auto, restituire permeabilità al suolo e realizzare un'infrastruttura idraulica capace di garantire la migliore gestione possibile delle acque piovane. (Com)