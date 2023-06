India-Africa: commercio cresciuto del 9 per cento nell’anno 2022-23, quasi 100 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio tra l’India con l'Africa è cresciuto del 9,26 per cento nell’anno fiscale 2022-23, finito a marzo, raggiungendo quasi cento miliardi di dollari. Lo riferisce il ministero del Commercio e dell’industria indiano, il cui titolare, Piyush Goyal, ha inaugurato ieri a Nuova Delhi il 18mo conclave sulla “Partnership per la crescita India-Africa” organizzato dalla Confederazione dell’industria indiana (Cii) e da Export-Import Bank of India (Exim Bank). Secondo quanto riferito, le esportazioni indiane sono state pari a 51,2 miliardi di dollari mentre le importazioni pari a 46,65 miliardi. Goyal si è detto fiducioso sulla possibilità di raddoppiare l’interscambio commerciale entro il 2030.(Inn)