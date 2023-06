Rai: Lega, accolto nostro esposto, cittadini meritano rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti che l'Agcom abbia accolto il nostro esposto per lo 'spettacolo indecoroso' andato in onda sul servizio pubblico durante il festival di Sanremo. La Rai deve garantire una corretta informazione, oltre che la promozione e la diffusione di contenuti che valorizzino i principi di tutela della legalità e della dignità della persona. Bene, quindi, la sanzione stabilità da Agcom pari a oltre 170 mila euro per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il festival della canzone italiana e bene anche il richiamo all'azienda per il mancato rispetto della dignità umana e l'istigazione alla violenza. Adesso, finalmente, per la televisione pubblica, è iniziato un nuovo corso. L'auspicio è che non si ripetano episodi del genere: i cittadini hanno bisogno e meritano un servizio pubblico plurale e un'informazione in cui tutti possano identificarsi". Lo affermano, in una nota, i componenti della Lega in Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli. (Com)