Lavoro: Calderone, puntiamo a stimolare Neet, non possono restare a casa

- Ai ragazzi dei licei e degli Istituti tecnici "dico sempre 'non si può restare alla finestra. Non si può veder scorrere la vita dicendo non mi interessa'. Il fenomeno dei cosiddetti Neet, che non studiano e non vogliono essere attivi nel mondo del lavoro" è "un fenomeno preoccupante perché i giovani sono il presente e il futuro di una società". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone a "Unomattina" su Rai1. "Nel decreto Primo maggio abbiamo messo un intervento a favore delle aziende che assumono ragazzi di età inferiore ai 30 anni e sono dei Neet e soprattutto puntiamo sulla formazione nei mestieri che oggi ci richiedono le aziende", ha aggiunto per poi concludere: "Li dobbiamo stimolare, non possono restare a casa".(Rin)