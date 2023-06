Lavoro: Pizzighini (M5S), vertenza lavoratori WindTre, in gioco futuro intero comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vertenza dei lavoratori WindTre "non riguarda solamente il futuro professionale di circa due mila lavoratori, in gioco c’è il futuro di un intero comparto: quello delle grandi aziende di broadcast e della gestione delle infrastrutture digitali". Lo comunica in una nota Paola Pizzighini, Consigliera regionale del M5s Lombardia. Il settore coinvolge circa 120 mila professionisti, "la Lombardia risulta la prima Regione italiana per il ruolo delle telecomunicazioni e dell’infrastruttura digitale - aggiunge Pizzighini -. Il settore è oggi minacciato dalla concorrenza degli operatori così detti “Over The Top” (ad esempio, Netflix, Amazon Video e Youtube e altri...), i quali operano in condizione di forte vantaggio competitivo sia in termini fiscali, solitamente hanno sedi estere, sia in termini di costi operativi ed oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, non dovendo caricare nella loro gestione i costi infrastrutturali delle reti. Tali imprese non detengono l’infrastruttura digitale sulla quale operano, ma vi operano solamente sopra. La condizione di disparità è evidente e finisce per mettere potenzialmente in crisi un intero comparto". (segue) (Com)