Lavoro: Pizzighini (M5S), vertenza lavoratori WindTre, in gioco futuro intero comparto (2)

- Pizzighini sottolinea che "oggi sono i lavoratori WindTre a vedere il loro futuro minacciato dalla cessione ad un’azienda il cui business, i cui investimenti, di media, hanno una durata di 5/7 anni al termine dei quali, ottenuti i consolidamenti aziendali programmati, vende ad investitori di più lungo periodo. Una prospettiva che certamente non permette di dormire sonni tranquilli a queste famiglie. Domani potrebbe toccare a un altro operatore del settore. Motivo per cui ho interrogato Regione Lombardia per sapere non solo quali azioni intenda intraprendere per tutelare i lavoratori Wind Tre, ma se abbia intenzione di aprire un’interlocuzione con il Governo e il Parlamento per sollecitare un aggiornamento normativo attraverso il quale tutelare le aziende di comunicazione, che gestiscono anche la rete infrastrutturale digitale. In particolare, nei confronti di quelli che Agcom definisce operatori "Over The Top". È necessario attivarsi sia a livello nazionale sia di Unione Europea, per sollecitare una regolamentazione fiscale, per gli operatori "Over The Top", che garantisca equità nella competizione sul mercato. Peraltro, la transizione digitale è fra i più importanti obiettivi sia dell’agenda regionale sia di quella nazionale, ed è oggetto di uno specifico canale di finanziamento nel Pnrr. Risulta quindi urgente un intervento normativo e regolatorio che consenta una competizione più trasparente e più equa fra i vari soggetti economici interessati". La Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle annuncia il deposito dell’interrogazione: “Vertenza relativa alla società WindTre s.p.a. e competitività del comparto telecomunicazioni e digitale”. (Com)