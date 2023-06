Inflazione: Faraone (Azione-Iv), su economia governo non pervenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui temi dell'inflazione e dell'economia il governo è non pervenuto, non sta agendo minimamente per attutire o risolvere in maniera forte il problema dell'inflazione, ma tira fuori argomenti che non c'entrano nulla per distrarre l'opinione pubblica". Lo ha detto a "Coffee break", su La7, il deputato di Italia viva, Davide Faraone, che ha aggiunto: "Mentre i prezzi salgono, stipendi e pensioni rimangono sempre gli stessi. Le iniziative della Bce, che alza i tassi, colpiscono le persone più deboli, perché agiscono sui prodotti bancari, sui prestiti e sui mutui. È la vera emergenza di questo Paese, ma su questo il governo non dà risposte". (Rin)