Lombardia: Corbetta (Lega), con Musei d'Impresa vogliamo spingere le aziende a valorizzare la loro storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai Musei d'Impresa vogliamo spingere le aziende lombarde a raccontarsi e a valorizzare la loro storia, i loro prodotti e a promuovere nel tempo quel patrimonio tecnico-industriale delle imprese che rende davvero grande la Lombardia. In questo modo potremo stimolare nelle giovani generazioni la cultura d'impresa, al fine di far nascere idee innovative e nuove azioni imprenditoriali, rendendo sempre più dinamica e attrattiva dal punto di vista lavorativo la nostra terra". È quando fa sapere il brianzolo Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, presentando un progetto di legge di cui è primo firmatario sul "Riconoscimento e valorizzazione dei musei di impresa della Lombardia". Per musei d'impresa, si apprende dal testo del progetto di legge, si intendono le istituzioni lombarde al servizio della comunità e del suo sviluppo, costituite da imprese o loro aggregazioni, associazioni, fondazioni o altri enti di carattere pubblico e privato, che curano, mediante allestimento di locali generalmente accessibili al pubblico o realizzazione di portali digitali, la raccolta o l'esposizione di oggetti, immagini, documenti, strumenti e macchinari, che testimoniano la storia dell'imprenditoria lombarda. Per l'attuazione è previsto un milione e mezzo milione nel triennio. (segue) (Com)