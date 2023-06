Lombardia: Corbetta (Lega), con Musei d'Impresa vogliamo spingere le aziende a valorizzare la loro storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molte aziende lombarde – dichiara Corbetta – hanno delle storie incredibili che devono essere raccontate e tramandate. Spesso parliamo di gente che è partita da una piccola bottega e, con capacità e dedizione, ha saputo costruire delle realtà solide e riconosciute a livello nazionale e internazionale. Per questi motivi, gli obiettivi principali della proposta di legge sono di promuove la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione dei musei di impresa al fine di favorire, anche attraverso la digitalizzazione, la diffusione della conoscenza della storia e della cultura del lavoro e dell'industria in Lombardia. Così facendo – sottolinea Corbetta – le aziende interessate potranno, parallelamente alla propria attività, farsi conoscere ancora di più, promuovendo sé stesse e i loro prodotti, ripercorrendo la propria storia e quella del proprio settore. Con la creazione e messa in rete di questi Musei e le visite scolastiche che si potranno organizzare vogliamo far conoscere e trasmettere soprattutto ai giovani lombardi quella cultura d'impresa che è tipica della nostra terra e che rende la Lombardia unica. Questo progetto – conclude Corbetta – in qualche modo omaggia il grande imprenditore lombardo Silvio Berlusconi, appena scomparso, che credo avrebbe accolto con favore la nostra iniziativa". (Com)