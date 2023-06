Ucraina: presidente Kosovo Osmani, pronti a fare di tutto per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sfide morali affrontate oggi sul suolo europeo, con l'aggressione russa all'Ucraina, non dovrebbero richiedere lunghi dibattiti filosofici o politici, perché la risposta dovrebbe essere immediatamente chiara: non dovrebbe esistere una zona grigia nei confronti di autocrazie e tirannie. Lo ha detto la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, intervenuta nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "L'unità europea finora è stata senza precedenti e forse storica, ma dobbiamo fare un ulteriore passo avanti per garantire la vittoria dell'Ucraina e una pace giusta. Non sarà facile. Richiederà coraggio, lungimiranza e, soprattutto, una cooperazione ancora maggiore. Non importa se grandi o piccoli, dobbiamo essere uniti dai valori in cui crediamo. Ogni Paese, ognuno di voi, ognuno di noi, può e deve fare la sua parte", ha aggiunto. (segue) (Beb)