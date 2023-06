Romania-Italia: conclusa visita delegazione Commissione Esteri e Difesa del Senato italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata è proseguita al ministero della Difesa con un incontro con Liana Negoita, direttrice per la politica di difesa e con la vice direttrice Violeta Nicolescu, e al ministero degli Esteri, dove la delegazione italiana è stata ricevuta dal segretario di Stato agli Affari strategici Iulian Fota. In serata, presso la residenza l'Italia, gli ospiti italiani hanno dialogato con il presidente del Centro euroatlantico di resilienza (E-Arc), Segretario di Stato Ovidiu Raetchi e con il fondatore e amministratore delegato del think tank romeno "New Strategy Centre", George Scutaru. La visita della delegazione della Commissione Affari esteri e Difesa del Senato italiano ha consentito di passare in rassegna con gli interlocutori romeni alcuni dei dossier prioritari dell'agenda internazionale – quali la guerra di aggressione in Ucraina e le sue conseguenze; il Mediterraneo allargato; la situazione nei Balcani con particolare riferimento ai recenti sviluppi in Kosovo e Bosnia – ed effettuare una disamina dello stato e delle prospettive delle relazioni bilaterali, nel solco del proficuo dialogo politico tra i due Paesi, secondo il comunicato. (Rob)