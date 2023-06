Kosovo-Serbia: portavoce Ue, parti si astengano da azioni che possono aumentare le tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue esorta sia il Kosovo che la Serbia ad astenersi da qualsiasi azione o reazione che possa contribuire ulteriormente ad aumentare le tensioni. Lo ha detto il portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. Stano ha ribadito che Bruxelles segue da vicino la situazione riguardo all'arresto di tre agenti della polizia kosovara da parte delle autorità di Belgrado. "Naturalmente stiamo seguendo la situazione molto da vicino e siamo in contatto con entrambe le parti e con la missione Nato Kfor, che è molto importante in questo contesto, per stabilire cosa è successo esattamente e come è successo. Nel frattempo esortiamo sia il Kosovo che la Serbia ad astenersi da qualsiasi azione o reazione che possa contribuire ulteriormente ad aumentare le tensioni, che sono già piuttosto alte, e ribadiamo l'invito dell'Unione europea ad entrambe a smorzare la tensione con urgenza e con passi decisivi", ha dichiarato. (segue) (Beb)