Serbia-Kosovo: nuove tensioni per l’arresto di tre agenti, da Belgrado e Pristina versioni contrapposte (3)

- Nel frattempo, in risposta agli arresti, la polizia kosovara ha vietato il transito ai camion con targa serba che devono attraversare i valichi di Jarinje e Mardare situati tra la Serbia centrale e il nord del Kosovo. Secondo lo stesso Kurti l'arresto dei tre agenti di ieri è "una vendetta della Serbia" per il fermo due giorni fa del serbo Milun Milenkovic, accusato di aver preso parte agli scontri del 29 maggio nel nord del Kosovo. Milenkovic è la terza persona arrestata dalle autorità di Pristina con l'accusa di aver partecipato ai disordini delle scorse settimane. Secondo le autorità di Pristina l'uomo sarebbe coinvolto negli scontri avvenuti con la missione Nato (Kfor) a fine maggio nel comune di Zvecan. Sarebbe inoltre uno dei leader della formazione criminale "Protezione civile" nonché "uno dei capi delle bande criminali che negli anni hanno terrorizzato i nostri cittadini". Sul nuovo arresto il direttore dell'Ufficio governativo serbo Petkovic ha affermato che Milun Milenkovic "non è un criminale, ma uno sportivo di spicco". "È un atleta di spicco, è un allenatore di kickboxing, non ha precedenti penali e non è un criminale", ha sottolineato Petkovic in conferenza stampa. Non si fermano da settimane le manifestazioni di protesta dei cittadini serbi nel nord del Kosovo dopo l'insediamento dei nuovi sindaci di etnia albanese nei comuni dell'area a maggioranza serba. (segue) (Seb)