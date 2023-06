Giustizia: Berrino (Fd'I), riforma garantista per maggior efficienza sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella varata dal Consiglio dei ministri è una riforma garantista tesa a migliorare nel suo complesso il funzionamento del sistema giustizia in Italia. Migliorare la tempistica dei processi, il rapporto con la magistratura e il suo ruolo, ritrovare la via di una rinnovata fiducia dei cittadini nei confronti del sistema giudiziario italiano, riportando la Costituzione al centro. Si vuole sancire che il diritto alla cronaca non prevalga su quello alla riservatezza, liberare il sistema dalle catene burocratiche, sconfiggere la visione per cui la pubblica amministrazione sia un luogo di cui non fidarsi. Insomma una riforma che ha l'obiettivo finale di rivoluzionare il rapporto tra cittadini e giustizia". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo Fd'I in commissione Giustizia a palazzo Madama. (Rin)