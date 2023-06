© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non si trova in isolamento economico. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, intervistato dall'emittente "Pervyj Kanal". "La Russia non è certamente isolata. Non ci può essere un vuoto negli affari economici. Se alcune direzioni sono chiuse, altre si aprono automaticamente e diventano più redditizie", ha osservato il funzionario russo. (Rum)