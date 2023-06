Imprese: cresce ancora il nostro Made in Italy sulle piattaforme di e-commerce internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Un nuovo successo per il nostro Made in Italy digitale: questo è quanto emerge dall’analisi dei risultati ottenuti dalla speciale promozione dedicata ai prodotti italiani sui marketplace di 11 Paesi tra il 29 maggio e il 2 giugno scorso. Come riferisce la Farnesina, oltre il 50 per cento delle vendite totali registrate nei cinque giorni di promozione nei negozi online della Vetrina Made in Italy di Amazon, proviene dall’estero, in particolare da Germania e Stati Uniti i cui clienti hanno largamente apprezzato ed acquistato i prodotti italiani. L’iniziativa è stata lanciata il 19 maggio nel corso dell’evento “Le Giornate del Made in Italy Digitale” ospitato alla Farnesina alla presenza del vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di Matteo Zoppas, presidente dell'Ice e di Mariangela Marseglia, vicepresidente e Country Manager Amazon Italia e Spagna. I clienti di Stati Uniti, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito, Giappone, Emirati Arabi Uniti e Italia, hanno beneficiato di oltre 18 mila offerte di prodotti dei più noti marchi italiani, ma anche di migliaia di Pmi per le quali l’iniziativa ha rappresentato una grande occasione di visibilità e di crescita sui mercati internazionali. (segue) (Com)