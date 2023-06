Imprese: cresce ancora il nostro Made in Italy sulle piattaforme di e-commerce internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello territoriale, le Regioni che hanno fatto registrare il maggior numero di vendite sono state la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, la Sicilia e l’Emilia Romagna. In particolare, in Germania, le regioni più performanti sono state Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna Piemonte e Lazio; mentre negli Stati Uniti spiccano Veneto, Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia-Romagna. Alimentari, Cucina e Casa sono le categorie di prodotti italiani più apprezzate a livello globale; negli Stati Uniti, insieme ad Alimentari e Cucina, si registra un particolare successo anche per la categoria Moda. (Com)