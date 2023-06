Sudan: Unicef, oltre 1 milione di bambini sfollati per la guerra, 330 uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di un milione di bambini sono sfollati in due mesi di conflitto in Sudan. Lo denuncia in una nota Unicef, precisando di aver ricevuto notizie attendibili su oltre 330 bambini uccisi in tutto il Paese e oltre 1.900 feriti, mentre molti altri sono in grave pericolo. L'accesso ai servizi vitali più elementari è limitato e oltre 13 milioni di bambini hanno estremo bisogno di assistenza umanitaria - acqua, salute, nutrizione e protezione. "Il futuro del Sudan è in gioco e non possiamo accettare che i suoi bambini continuino a soffrire", ha dichiarato Mandeep O'Brien, Rappresentante dell'Unicef in Sudan. "I bambini sono intrappolati in un incubo senza tregua, portando il peso maggiore di una crisi violenta che non hanno contribuito a creare - presi nel fuoco incrociato, feriti, abusati, sfollati e sottoposti a malattie e malnutrizione". L'Unicef è pronto a dare il suo sostegno insieme ai nostri partner, ma abbiamo bisogno di un accesso sicuro, senza restrizioni e con garanzie di sicurezza a tutte le aree in cui i bambini hanno un bisogno disperato". (segue) (Com)