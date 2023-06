Sudan: Unicef, oltre 1 milione di bambini sfollati per la guerra, 330 uccisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione nel Darfur è particolarmente preoccupante. Il perdurare del blackout delle comunicazioni e le limitazioni di accesso fanno sì che le informazioni verificate sulla situazione siano limitate, ma si stima che nei cinque Stati del Darfur vivano 5,6 milioni di bambini, di cui quasi 270.000 sono stati sfollati di recente a causa dei combattimenti. La situazione nel Darfur occidentale e centrale, in particolare, è caratterizzata da combattimenti attivi, grave insicurezza e saccheggi di forniture e strutture umanitarie. La mancanza di acqua sicura ha lasciato centinaia di migliaia di bambini a rischio di disidratazione, diarrea e malnutrizione. Al momento, si prevede che almeno 14.836 bambini sotto i cinque anni siano gravemente malnutriti nello Stato del Darfur occidentale. A questi numeri si aggiungono i rischi sanitari generali, con un'impennata dei tassi di malnutrizione tra i bambini e le madri che allattano. Nel Darfur centrale, i servizi di immunizzazione e la catena del freddo non funzionano. I vaccini e le forniture sono stati saccheggiati e distrutti, esponendo i bambini a un rischio significativo di malattie. (segue) (Com)