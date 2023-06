Sudan: Unicef, oltre 1 milione di bambini sfollati per la guerra, 330 uccisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Darfur orientale, le risorse sanitarie insufficienti, tra cui la mancanza di elettricità, ossigeno e incubatrici funzionanti, hanno causato la morte di sei bambini nell'ospedale di El Daein durante il mese di maggio. Unicef chiede a tutte le parti coinvolte nel conflitto di dare priorità alla sicurezza e al benessere dei bambini, di garantire la loro protezione e di consentire un accesso umanitario senza ostacoli alle aree colpite. Il supporto umanitario deve essere fornito senza indugio per proteggere e salvaguardare i diritti di questi bambini vulnerabili. L'agenzia Onu è presente sul campo in 14 Stati, tra cui tutti gli Stati del Darfur, mantenendo i servizi salvavita nei punti caldi del conflitto, anche se con notevoli limitazioni di accesso, fornendo assistenza urgente ai nuovi sfollati e alle comunità ospitanti e preservando i servizi essenziali laddove la sicurezza lo consente. Unicef chiede 838 milioni di dollari per affrontare la crisi, con un aumento di 253 milioni di dollari dall'inizio dell'attuale conflitto nell'aprile 2023. Senza un impegno immediato di finanziamento, la risposta in corso in tutto il Sudan, compresi gli stati del Darfur, non potrà aumentare ed essere ampliata per soddisfare le urgenti necessità di salvare le vite umane. (Com)