Ucraina: "Bloomberg", Paesi Nato pianificano invio F-16 per legare Kiev all'alleanza

- Diversi Paesi della Nato stanno pianificando l'invio di caccia F-16 usati all'Ucraina per legare ulteriormente Kiev all'alleanza. Lo scrive "Bloomberg News", sottolineando che i velivoli non possono essere mobilitati in tempo per l'offensiva in corso nell'est del Paese, e che la loro manutenzione costerebbe centinaia di milioni di dollari che andrebbero a pesare sui Paesi dell'alleanza. Secondo "Bloomberg", l'obiettivo dell'invio dei velivoli, caldeggiato in primo luogo dal Regno Unito, non è tanto quello di segnare una svolta degli equilibri bellici sul campo, quanto di dimostrare che il sostegno della Nato a Kiev non sta venendo meno, e soprattutto di portare l'Ucraina "più vicina che mai" alla Nato sul piano tecnico e logistico, rendendo sempre più il Paese un membro di fatto dell'alleanza. (Was)