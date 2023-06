India: ciclone Biparjoy, due morti nel Gujarat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ciclone Biparjoy ha provocato due morti e almeno 23 feriti nello Stato indiano del Gujarat, nel distretto di Kutch. Lo ha reso noto la Forza nazionale di risposta ai disastri (Ndrf). Come previsto dal Dipartimento di meteorologia dell’India (Imd), il ciclone ha colpito nel tardo pomeriggio di oggi lo Stato con venti a velocità di 115-125 chilometri che hanno abbattuto alberi e pali elettrici, con conseguenti blackout in centinaia di villaggi. Il primo ministro, Narendra Modi, ha parlato per telefono con il capo del governo statale, Bhupendra Patel, per fare il punto della situazione. Circa centomila persone sono state evacuate dalle zone costiere. Un’evacuazione che ha coinvolto oltre 80 mila persone è stata effettuata anche nella provincia pachistana del Sindh. La ministra del Cambiamento climatico del Pakistan, Sherry Rehman, ha detto che il Paese è stato “largamente risparmiato dalla piena forza” del ciclone.(Inn)