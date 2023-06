Energia: imprenditore Forrest, Regno Unito "sonnambulo" nello sviluppo idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è "un sonnambulo" quando si tratta di sviluppare idrogeno verde. Lo ha dichiarato uno dei maggiori investitori di idrogeno dell'Occidente, il magnate delle miniere Andrew Forrest, che esorta il Regno Unito e l'Europa a raggiungere il livello degli Stati Uniti sui sussidi per l'energia pulita. L'avvertimento arriva in un momento in cui crescono i timori sull'inadeguatezza della risposta del Regno Unito e dell'Ue all'Inflation Reduction Act (Ira) statunitense, che sta convogliando centinaia di miliardi di dollari verso progetti energetici, tra cui quelli di idrogeno verde. Intervistato dal quotidiano "Financial Times", Forrest ha detto che "se prendiamo sul serio la crescita economica per i decenni a venire, questa è l'occasione migliore". Il Regno Unito punta a 10 gigawatt di produzione di idrogeno entro il 2030 e il governo afferma che entro il 2050 il Paese potrebbe fornire il 20-35 per cento della sua energia dall'idrogeno.(Rel)