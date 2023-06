Ue: Gentiloni, il tempo per approvare riforma Patto stabilità non è infinito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo per approvare la riforma del Patto di stabilità non è infinito. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Ecofin a Lussemburgo, dove per la prima volta i ministri dell'Economia europei si confronteranno sulla proposta della Commissione dell'Ue. "Ci aspettiamo una discussione costruttiva oggi. La Commissione vedrà le diverse angolazioni da cui gli Stati membri vorrebbero migliorare la nostra proposta, e questo sarà molto importante per il lavoro che ci attende", ha detto il commissario europeo. "Dobbiamo sapere che il tempo non è illimitato, perché se vogliamo essere pronti per il ciclo di bilancio del 2025 e se vogliamo rassicurare e aumentare la fiducia nei mercati, abbiamo bisogno di un accordo nei prossimi mesi", ha concluso Gentiloni. (Beb)