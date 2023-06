Russia: governatore di Kursk, incendio in un impianto, possibile causa attacco di un drone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato questa notte in un impianto di produzione di cuscini e coperte nella regione russa di Kursk. Come ha affermato il governatore di Kursk, Roman Starovojt, l'incidente potrebbe essere stato causato dall'attacco di un drone. In precedenza, l'ufficio stampa del ministero delle Situazioni di emergenza ha reso noto che l'area complessiva dell'incendio, che è già stato domato, è stata pari a circa 2 mila metri quadrati. Più di 40 vigili sono stati coinvolti nelle attività volte a estinguere il rogo. Secondo quanto riferito, l'incendio non avrebbe provocato feriti. (Rum)