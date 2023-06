Aerospazio: Israel (Arianespace), Ariane 6 ha bisogno della solidarietà dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lanciatore Ariane 6 ha bisogno della "solidarietà" dell'Unione europea. Lo ha detto il presidente di Arianespace, Stephane Israel, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Figaro". "Non esistono lanciatori nel mondo senza investimenti pubblici", ha spiegato il dirigente. Israel ha poi ricordato i tre anni di ritardo nello sviluppo di Ariane 6, sottolineando che anche altri progetti si trovano nella stessa situazione, come Vulcan dello statunitense Ula o il New Glenn di Blue Origin. "Lo spazio resta un'operazione difficile e rischiosa", ha sottolineato il presidente di Arianespace. Israel ha inoltre parlato dei ritardi nell'ultimo lancio di Ariane 5, spiegando che c'è stato un "allarme tecnico".(Frp)