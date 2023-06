Migranti: Picierno (Pd), occorre "Mare Nostrum" europea, sia nuovo caposaldo politiche Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il naufragio al largo del Peloponneso rappresenta una tragedia inaccettabile. Lo ha affermato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo, in un'intervista a "Il Mattino". "Non è più ammissibile volgere lo sguardo altrove o continuare come se nulla fosse accaduto", ha aggiunto. "È urgente e non più rinviabile mettere a punto azioni che garantiscano una netta discontinuità, per impedire che continuino a morire persone senza che ci siano tentativi per salvarle. Ogni valutazione e nuova discussione deve partire da un punto fermo: una 'Mare Nostrum' europea, con le Istituzioni impegnate a garantire sempre i soccorsi. Si tratta di salvare vite e di tutelare i diritti più elementari, sottraendo alla morte tantissimi esseri umani, spesso donne e bambini. Questo impegno deve costituire un caposaldo per le politiche e la vocazione dell’Unione Europea", ha concluso.(Rin)