- L'abbassamento di deficit e debito degli Stati membri “non è un feticismo”, ma “l'unico modo per mantenere i vantaggi” dell'euro e per far sì che l'Ue rimanga “competitiva a livello mondiale”. È quanto il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, afferma in un messaggio su Twitter. (Geb)