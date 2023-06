Ucraina: Kuleba a colloquio Stoltenberg, al centro adesione del Paese alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha avuto oggi un colloquio con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. A renderlo noto è stato lo stesso Kuleba, che ha detto su Twitter di aver ringraziato Stoltenberg per aver assicurato che il summit di Vilnus sia stato "un successo per Nato e per l'Ucraina". Inoltre, il ministro ha sottolineato l'importanza di intraprendere misure per avvicinare l'adesione dell'Ucraina alla Nato. "È tempo di allineare le decisioni della Nato con la nuova realtà", ha concluso Kuleba. (Kiu)