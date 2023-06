Sanità: Freni, payback norma ereditata, da governo 1 miliardo e 200 milioni per soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma sul payback sanitario è stata "fatta da un altro governo" mentre "questo è il primo governo che ha stanziato in concreto quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro per contribuire alla soluzione del payback sanitario". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Federico Freni, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza urgente del Movimento cinque stelle. Il governo Meloni con il decreto 34 del 2023 ha intenzione di "alleggerire gli oneri di tutte imprese coinvolte nel payback", ha spiegato. L'obiettivo "non è quello di evitare il contenzioso, ma garantire a tutte le imprese che operano nel settore l'ossigeno di cui hanno bisogno, bilanciando tuttavia questa necessità con la salvaguardia dei bilanci regionali il cui disavanzo sarebbe comunque a carico dello Stato", ha aggiunto Freni per poi assicurare che si terrà "un processo di revisione della normativa che questo governo non condivide e che ha ereditato". (Rin)