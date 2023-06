Casa: organizzare un trasloco con l’aiuto di una ditta specializzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver scelto un traslocatore specializzato, il passo successivo è iniziare a preparare il trasloco. Perciò, sarà necessaria una cernita degli effetti personali e decidere quali oggetti si vuole tenere, donare o vendere. Questo aiuterà a ridurre la quantità di oggetti da traslocare e a risparmiare sui costi di imballaggio e trasporto. È inoltre fondamentale assicurarsi che tutti gli effetti personali siano adeguatamente imballati prima del giorno del trasloco. Se si decide di fare in autonomia, bisognerà assicurarsi di utilizzare materiali da imballaggio di alta qualità, come pluriball, carta da imballaggio e scatole robuste. Gli oggetti più piccoli possono essere trasportati in macchina e quindi non serve inserirli all’interno del camion del trasloco. Ricordiamo che il peso influisce sui costi di trasporto, perciò se dobbiamo risparmiare è utile arrangiarsi nel trasportare gli oggetti meno ingombranti. Il giorno del trasloco, bisogna essere presenti per supervisionare il processo e garantire che tutto si svolga senza intoppi. Una volta arrivati i traslocatori, andrà mostrata loro la casa e gli oggetti da imballare e caricare. Inoltre, bisognerà informare gli operatori su eventuali istruzioni o direttive da seguire. Infine, assicurarsi di avere una copia dell'inventario per tenere traccia dei nostri oggetti. In conclusione, l'organizzazione di un trasloco con una ditta di traslochi specializzata richiede una pianificazione e una preparazione adeguata al servizio. Seguendo questi consigli, ci si potrà assicurare un trasloco rapido e protetto dai danni accidentali. In caso dovesse rompersi qualcosa, si potrà in ogni caso contare su un’assicurazione. (Rin)