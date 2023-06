Giustizia: Paita (Az-Iv), proposte Nordio condivisibili, direzione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della giustizia è più che mai urgente e abbiamo grande fiducia in Nordio. Lo ha detto in un’intervista a "Il Dubbio" Raffella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato e coordinatrice nazionale di Italia Viva. Le proposte portate in Cdm "sono condivisibili e all'insegna del garantismo. Daremo una mano per migliorarle ancora ma la direzione è giusta" ha aggiunto. "Io più che problemi nella riforma, vedo problemi nella normativa attuale: l'abuso d'ufficio è un reato fumoso che consente che bravi amministratori siano messi sotto inchiesta" ha spiegato. "Troppe le carriere politiche spezzate e i processi ingiusti, troppa la paura della firma che finisce per bloccare tutto. Ogni volta che in questo paese qualcuno prova a toccare la giustizia, in soliti noti urlano all'emergenza. Ma la vera emergenza è questa giustizia ingiusta" ha concluso.(Rin)