Difesa: grande successo per "porte aperte" su 170mo anniversario del Farmaceutico Militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volgono al termine le giornate di porte aperte organizzate in occasione del centosettantesimo anniversario della costituzione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze che celebrerà questo importante traguardo il prossimo 19 giugno alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo riferisce un comunicato. L’apertura al pubblico dei reparti dello storico Farmaceutico Militare ha registrato una grande affluenza soprattutto tra i giovani studenti e i molti laureandi in Farmacia, Medicina e Biotecnologia di varie università che ne hanno potuto conoscere il grande valore storico, sociale e scientifico. Molti sono stati i cittadini che hanno potuto visitare la storica sede di Via Reginaldo Giuliani, al cui interno operano i reparti dedicati ai farmaci per la cura di malattie rare, la produzione di cannabis per uso medico, la produzione di Presidi Medici Chirurgici e i laboratori dedicati alla ricerca e sviluppo. Nell’ottica delle celebrazioni per il 170mo anniversario, i numerosi partecipanti hanno ripercorso insieme al personale militare e civile dell’Istituto le tappe fondamentali che hanno segnato la storia del nostro Paese e che hanno definito il forte legame affettivo tra il Chimico Farmaceutico e la popolazione italiana. (Com)