Germania: Bundesbank prevede contrazione Pil dello 0,3 per cento nel 2023

- Il Pil della Germania subirà nel 2023 una contrazione dello 0,3 per cento a causa dell'inflazione elevata in maniera persistente che riduce il potere d'acquisto. È quanto afferma la Bundesbank nelle previsioni sull'andamento dell'economia tedesca. La stima corregge quella del dicembre 2022, che dava il prodotto interno lordo in calo dello 0,5 per cento. Tuttavia, l'indicatore dovrebbe tornare a crescere sia nel 2024 sia nel 2025, rispettivamente dell'1,2 e dell'1,3 per cento. Come per l'anno in corso, la banca centrale tedesca ha rivisto questi risultati, che a dicembre erano dell'1,7 e dell'1,4 per cento. Al riguardo, la Bundesbank ha affermato che le correzioni al ribasso sono dovute, tra l'altro, all'aumento dei tassi di interesse attuato dalla Banca centrale europea (Bce) e al declino della competitività. (Geb)