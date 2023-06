Libia: presidente parlamento Saleh riceve delegazione di Misurata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti di Tobruk, nell'est della Libia, Aguila Saleh, ha ricevuto una delegazione della città di Misurata che comprende membri dell’operazione Al Bunyan al Marsous – coalizione militare composta in larga parte dai gruppi armati della città – e alcuni notabili. Lo ha riferito il portavoce del parlamento Abdullah Blihaq, spiegando che l'incontro ha riguardato gli sviluppi nel paese, in particolare la situazione politica, così come lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari. Le parti hanno anche ribadito la necessità di non escludere nessuno dalle candidature per le prossime elezioni e la necessità di favorire la riconciliazione nazionale.(Lit)