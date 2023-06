© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank ha rivisto al ribasso le previsioni di inflazione in Germania per il 2023, portandole al 6 per cento dal 7,2 per cento stimato a dicembre del 2022. Per il 2024, il dato è stato corretto dal 4,1 al 3,1 per cento. Nel 2025, l'indicatore dovrebbe attestarsi al 2,7 per cento, con una revisione di 0,1 punti rispetto alle previsioni precedenti. (Geb)