Egitto: ambasciatore a Bruxelles incontra capo Stato maggiore belga, focus su cooperazione

- L'ambasciatore d'Egitto presso l'Unione Europea, Badr Abdel Aty, ha incontrato a Bruxelles il capo di Stato maggiore della difesa del Belgio, ammiraglio Michel Hofman, per discutere delle relazioni tra i due Paesi "che stanno attualmente assistendo a uno slancio in ambito politico, economico e di sicurezza". Lo ha riferito il quotidiano "Al Ahram", secondo cui le due parti hanno scambiato anche una serie di valutazioni su sfide e minacce comuni. Hofman ha sottolineato "l'importanza dell’Egitto nel rafforzamento della sicurezza e della stabilità nella regione". Da parte sua, l'ambasciatore egiziano ha passato in rassegna gli sforzi dell’Egitto nella lotta al terrorismo e all'immigrazione clandestina, sottolineando anche l'importanza di “sfruttare l'attuale slancio della cooperazione bilaterale tra Egitto e Belgio e di continuare a rafforzare la cooperazione in settori di interesse comune, in particolare nella lotta al terrorismo, nella formazione e nel trasferimento di competenze”.(Cae)