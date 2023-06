Egitto: Al Sisi incontra capo compagnia marittima Cma Cgm, focus su cooperazione porto Alessandria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto il capo del gruppo francese specializzato nel trasporto di container Cma Cgm Rodolphe Saadé, alla presenza del ministro dei Trasporti egiziano, Kamel al Wazir, in occasione dell’inaugurazione della stazione Tahya Masr nel porto di Alessandria, in Egitto. Lo riferisce il quotidiano egiziano “Al Borsa”, secondo quanto dichiarato dal portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica, Ahmed Fahmy. Il portavoce ha affermato che Al Sisi ha elogiato "gli stretti rapporti storici di cooperazione tra Egitto e Francia”, e ha ribadito che “la cooperazione con la società francese rappresenta un valore aggiunto allo sviluppo della gestione del Grande porto di Alessandria”. In particolare la collaborazione con la Francia aiuterebbe l’Egitto a creare aree logistiche “tese al miglioramento della gestione degli scambi commerciali, l'esportazione e l'importazione e di rendere di nuovo il Paese un centro commerciale e logistico a livello internazionale". Da parte sua, Saadé si è congratulato per l'apertura della stazione Tahya Masr, elogiando il clima imprenditoriale in Egitto e sottolineando la volontà della sua società a rafforzare la cooperazione con la parte egiziana nella gestione del porto, nonché ad ampliare l'azione della società tese alla creazione di aree logistiche operative e stazioni aggiuntive in ulteriori porti.(Cae)