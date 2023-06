Energia: ex ministro romeno Popescu, estrarremo gas da Mar Nero tra il 2026 e il 2027

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania estrarrà gas dal Mar Nero tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Lo ha detto in una conferenza stampa, l'ex ministro dell'Energia, Virgil Popescu. "Nel 2020, durante la pandemia, quando la società americana Exxon annunciò di voler lasciare la Romania, dissi che avrei voluto che Romgaz acquistasse la quota di Exxon”, ha affermato l’ex ministro romeno. “Si è avviata una discussione, è stata avviata una trattativa tra Romgaz ed Exxon e nel 2021, se non sbaglio, è stata fatta questa acquisizione. Penso che sia stata completata nella prima parte dello scorso anno, nel 2022. La produzione e l'estrazione di gas dal Mar Nero è stata finalmente messa nella giusta direzione”, ha aggiunto Popescu. “Probabilmente durante la prossima settimana vedrete annunci riguardanti la decisione di investimento per il gas del Mar Nero. Questo accadrà sicuramente e le due grandi compagnie, Romgaz e Omv Petrom, inizieranno a investire. Alla fine del 2026, all'inizio del 2027, la Romania estrarrà gas dal Mar Nero, e stiamo parlando di più gas di quanto possiamo consumare”, ha spiegato l’ex ministro dell’Energia. (segue) (Rob)