Energia: ex ministro romeno Popescu, estrarremo gas da Mar Nero tra il 2026 e il 2027 (2)

- “La Romania diventerà un fornitore di sicurezza. Sono orgoglioso, perché Romgaz è diventato il secondo produttore di gas naturale in Europa e sono convinto che abbia la capacità per diventare il primo", ha affermato Popescu. Inoltre l'ex ministro romeno ha stimato che i reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda dovrebbero entrare in funzione nel 2030 e nel 2031. "Per sette anni, la Romania è stata bloccata nei negoziati per i reattori 3 e 4 con aziende cinesi. Sette anni sono stati persi. Se avessimo iniziato sette anni fa, oggi avremmo quei reattori in funzione”, ha detto Popescu. “Abbiamo interrotto e risolto tutti i contratti e tutte le negoziazioni con le aziende in Cina. Ho negoziato e firmato l'accordo intergovernativo a Washington, nel bel mezzo di una pandemia. A settembre, molto probabilmente, verranno firmati i contratti”, ha spiegato l’ex ministro di Bucarest. “La Romania entrerà in linea retta con la costruzione di questi reattori. Questo significa indipendenza energetica”, ha sottolineato Popescu. (Rob)