Turchia: al via il processo per corruzione ai danni del sindaco di Istanbul Imamoglu

- E’ iniziato ieri il processo per corruzione ai danni del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, esponente del Partito popolare repubblicano (Chp) e uno dei principali oppositori del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, precisando che l’accusa di corruzione, respinta da Imamoglu fa riferimento a un contratto d’appalto firmato alla fine del 2015, quando era sindaco di Beylikduzu, uno dei distretti di Istanbul. Imamoglu, infatti, è accusato insieme ad altre sei persone di aver falsificato questo contratto, provocando alle finanze pubbliche della Turchia una perdita di circa 90.000 dollari. La prima udienza del processo si è celebrata in assenza di Imamoglu, che aveva in precedenza respinto le accuse a suo carico, mentre la prossima è stata fissata al 30 novembre 2023. In caso di condanna, il sindaco di Istanbul, il cui nome era emerso durante le consultazioni nella coalizione di opposizione per la scelta del candidato presidenziale da oppore a Erdogan, rischia dunque dai tre ai sette anni di carcere, oltre all’interdizione dai pubblici uffici. Per l’opposizione si tratta di un processo politico. Imamoglu, del resto, che nel 2019 aveva vinto le elezioni municipali a Istanbul, sottraendo la città al dominio storico del partito Giustizia e sviluppo (Akp, guidato da Erdogan), era già stato condannato nel dicembre 2022 a due anni di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici, per oltraggio a pubblico ufficiale, essendo accusato di aver insultato i membri dell’Alta commissione elettorale, ma aveva successivamente vinto il ricorso in appello. La condanna in primo grado, tuttavia, gli aveva impedito di competere alle ultime presidenziali. (Res)