Corea del Sud: governo esclude revoca divieto d'importazione prodotti ittici Fukushima

- Il governo della Corea del Sud ha escluso la possibilità di revocare il blocco completo delle importazioni di prodotti ittici da otto prefetture del Giappone varato a seguito del disastro nucleare di Fukushima, nel 2011. Il viceministro coreano degli Oceani, Song Sang-keun, ha smentito l'ipotesi circolata nelle ultime settimane, secondo cui lo scarico dell'acqua di Fukushima nell'Oceano Pacifico da parte del Giappone potrebbe condurre alla revoca dei divieti. "La principale fonte di preoccupazione legata allo scarico dell'acqua (...) è il potenziale impatto negativo per i nostri mari e i nostri prodotti ittici. Il divieto di importazione dei prodotti ittici da Fukushima riguarda invece il pescato nelle acque al largo di Fukushima", ha commentato il viceministro. Secondo Sang, anche se la sicurezza dell'operazione di scarico dell'acqua è provata scientificamente, altrettanto non si può ire per la sicurezza dei prodotti ittici provenienti da quella regione. Il governo della Corea del Sud ha annunciato il lancio di conferenze stampa giornaliere in merito ai piani del Giappone per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima. Il mese scorso Tokyo ha dato accesso al sito dell'incidente a un gruppo di esperti sudcoreani, nel tentativo di dimostrare la trasparenza della controversa operazione. (Git)