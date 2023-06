Migranti: Piantedosi, i flussi vanno fermati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista a "Domani" dice che sull'obiettivo del suo mandato non ammette fraintendimenti: "Bisogna fermare i flussi irregolari". La tragedia del migranti morti in Grecia riporta alla mente le immagini di Cutro. Anche in questo caso si aprono incognite sui soccorsi dopo l'allarme: "Ci sarà modo e tempo per capire cosa è successo nell'area Sar Greca. Ho piena fiducia - spioega il ministro - nelle autorità elleniche. Ho letto da fonti giornalistiche che l'imbarcazione si sarebbe ribaltata proprio durante le operazioni di soccorso. Di fronte a tragedie così dolorose andrebbero evitati giudizi sommari e strumentalizzazione". Si torna a parlare di responsabilità: "Negli ultimi venti anni ci sono stati innumerevoli naufragi prima di Cutro in varie parti del Mediterraneo. Questa ennesima tragedia conferma che i trafficanti di esseri umani fanno affari in maniera spregiudicata con totale disprezzo della vita dei migranti che sono esposti a rischi inaccettabili. L'Italia, insieme agli altri partner europei, sta lavorando per contrastare i trafficanti di esseri umani e rafforzare i canali di immigrazione regolari: uomini e donne che devono arrivare soltanto in maniera legale, sicura, pianificata, con strumenti di programmazione adeguati come il decreto flussi". (segue) (Res)