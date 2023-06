Migranti: Piantedosi, i flussi vanno fermati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strage in Grecia ripropone l'aumento dei flussi di sbarco in estate: "Sui flussi migratori si stanno iniziando a cogliere timidi segnali incoraggianti rispetto alle previsioni pessimistiche di inizio anno. I dati dimostrano un rallentamento delle partenze dal nord Africa. Sappiamo però che il complesso lavoro che stiamo facendo è destinato a produrre effetti significativi nel più lungo periodo". Eppure la missione tunisina della premier Giorgio Meloni insieme a Ursula von der Leyen per incontrare Kais Saied non sembra aver prodotto gli esiti sperati di un accordo: "Non condivido questa lettura. La missione ha avuto innanzitutto il merito di mostrare plasticamente l'importanza del lavoro che sta svolgendo il presidente Meloni anche in ambito europeo. La visita in Tunisia con la presidente della Commissione Ue dimostra che il nostro paese si sta ritagliando un ruolo centrale per l'attuazione di politiche di sostegno e sviluppo nel nord Africa e nel corridoio mediterraneo. È la visione italiana del piano Mattei', con un approccio non predatorio nei rapporti con i paesi africani, che presuppone accanto alla collaborazione per frenare le partenze, anche un forte sostegno economico-finanziario". (segue) (Res)